أخبار عاجلة

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية -
حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها -
قطعة أرض تشعل مشاجرة بمنشأة القناطر.. والحصيلة "قتيل" -
6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل -
بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد -
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر -
نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم -
بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" -
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
العين الثالثة: تحليل مباراة الشرقية الزمالك والتي انتهت بفوز الشرقية بهدف نظيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تعليم السويس:وكيل الوزارة سأل طالبة عن ذكرى24 أكتوبر..فأجابت:تحرير إسرائيل

Google+ Print
تعليم السويس:وكيل الوزارة سأل طالبة عن ذكرى24 أكتوبر..فأجابت:تحرير إسرائيل تعليم السويس:وكيل الوزارة سأل طالبة عن ذكرى24 أكتوبر..فأجابت:تحرير إسرائيل
قال أيمن سمير، المسئول الإعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس، إن عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس أثناء جولته بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية، وبسؤالها عن ماذا يمثل يوم 24 أكتوبر وهو "عيد السويس القومى" أجابت بكل ثقة أنه عيد تحرير إسرائيل.

وكان اللواء العربى السروى، محافظ السويس، أثناء جولته بمدارس أخرى قد أكد ضرورة زرع أهمية عيد السويس القومى بنفوس الطلاب على وتدريس أسماء أبطال المقاومة الشعبية ورصد تاريخ المقاومة فى هذه الحقبة التاريخية المهمة.

وقال عبد الحافظ وحيد تعقيباً على الواقعة: كلنا فى موقع المسئولية وعلينا معاقبة أنفسنا ومعنا أولياء الأمور فى البيوت، مؤكداً أن الجميع سيحاسب أمام التاريخ وأمام الله أولاً وأخيراً، مشيراً إلى أن توعية النشء بتاريخ الوطن المشرف فرض عين على كل معلم ومرب فى المدرسة والبيت، وفى كل أركان المجتمع.

ويذكر أن عيد السويس القومى يوم 24 أكتوبر كان يمثل عيدا قوميا لمصر، وأمر الرئيس السادات باعتباره عطلة رسميا لجميع المصالح الحكومية على مستوى جمهورية العربية حتى أتى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وقام بإلغاء هذا العيد واقتصاره فقط على السويس فى موقف أغضب أهالى القناة والسويس بشكل خاص لما كان يمثل تاريخا وطنيا للمقاومة والصمود.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية

حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر

حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر

العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة

العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية