تعليم السويس:وكيل الوزارة سأل طالبة عن ذكرى24 أكتوبر..فأجابت:تحرير إسرائيل

قال أيمن سمير، المسئول الإعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس، إن عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس أثناء جولته بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية، وبسؤالها عن ماذا يمثل يوم 24 أكتوبر وهو "عيد السويس القومى" أجابت بكل ثقة أنه عيد تحرير إسرائيل.

وكان اللواء العربى السروى، محافظ السويس، أثناء جولته بمدارس أخرى قد أكد ضرورة زرع أهمية عيد السويس القومى بنفوس الطلاب على وتدريس أسماء أبطال المقاومة الشعبية ورصد تاريخ المقاومة فى هذه الحقبة التاريخية المهمة.

وقال عبد الحافظ وحيد تعقيباً على الواقعة: كلنا فى موقع المسئولية وعلينا معاقبة أنفسنا ومعنا أولياء الأمور فى البيوت، مؤكداً أن الجميع سيحاسب أمام التاريخ وأمام الله أولاً وأخيراً، مشيراً إلى أن توعية النشء بتاريخ الوطن المشرف فرض عين على كل معلم ومرب فى المدرسة والبيت، وفى كل أركان المجتمع.

ويذكر أن عيد السويس القومى يوم 24 أكتوبر كان يمثل عيدا قوميا لمصر، وأمر الرئيس السادات باعتباره عطلة رسميا لجميع المصالح الحكومية على مستوى جمهورية مصر العربية حتى أتى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وقام بإلغاء هذا العيد واقتصاره فقط على السويس فى موقف أغضب أهالى القناة والسويس بشكل خاص لما كان يمثل تاريخا وطنيا للمقاومة والصمود.