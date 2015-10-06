تحالف قبائل أولاد خروف والقطعان لدعم مرشحيهما بدائرة مطروح الأولى

أعلنت قبائل أولاد خروف وقبائل القطعان، عن تحالفهما انتخابيا ودعم مرشحيهما بالدائرة الأولى التى تتضمن مراكز ومدن مرسى مطروح، النجيلة، سيدى برانى، السلوم، وذلك لمواجهة التحالفات التربيطات الأخرى للمرشحين، ومحاولة الحشد واستغلال الانقسامات، داخل بعض القبائل التى يترشح أكثر من مرشح من بين أبنائها.

جاء إعلان التحالف خلال مؤتمر جماهيرى حاشد، بمدينة النجيلة عقدته قبائل أولاد خروف لدعم مرشحها الشاب سليمان فضل العميرى، والذى يحظى بشعبية واسعة بين أوساط الشباب ومختلف الفئات، لتاريخه فى العمل العام وعضويته السابقة بالمجالس الشعبية المحلية، كما أنه هو المرشح الوحيد لقبائل أولاد خروف بالدائرة الأولى.

وشهد المؤتمر حضور ومشاركة حشد كبير من أعيان وأبناء قبائل القطعان بمدينة السلوم والمدن الأخرى بصحبة مرشحهم فوزى مصيبع أبو زريبة، وشهرته مهدى العمدة، أحد أبرز الشخصيات العامة بمدينة السلوم ومطروح ويحظى بشعبية ودعم كبير بين أبناء قبيلته، رغم وجود مرشح ثان من أبناء قبيلة القطعان وهو المرشح الشاب علي نصيب وشهرته عادل القطعانى.

كما شهد المؤتمر الجماهيرى كشف النقاب عن تحالف القبيلتين لدعم وتأييد "العميرى" والعمدة والسعى لتكرار تجربة انتخابات عام 2000 عندما تحالفتا واستطاعتا اقتناص مقعدي مجلس الشعب فى مفاجأة قلبت الموازين وقتها وأفسدت كل الحسابات الانتخابية والقبلية المنافسة.

تشهد الانتخابات لبرلمان 2015 بدائرتى محافظة مطروح معارك تكسير عظام، من خلال تفتيت الأصوات بين المرشحين من مختلف القبائل وداخل القبيلة الواحدة، بعد ضرب عدد كبير من أبناء القبائل باتفاقيات قبائلهم على اختيار مرشحين بعينهم لتمثيل القبائل وتقدموا للترشح ضد أبناء عمومتهم، و كل مرشح يدعي أحقيته فى الدور لتمثيل قبيلته.

ويسعى بعض المرشحين للبرلمان، بمحافظة مطروح، تجاوز الانقسامات الداخلية لقبائلهم وتفتيت الأصوات، لعقد تحالفات وتربيطات ثنائية، مع مرشحين أقوياء من القبائل الأخرى، لتخفيف حدة معركة تكسير العظام.

وكانت التربيطات والاتفاقيات بين المرشحين تتم خلال جولة الإعادة، لكى لا يخسر أى مرشح خلال الجولة الأولى فرصة تجميع الأصوات من أنصار وقبائل المرشحين الآخرين، حتى جاء اتفاق المرشحين بالدائرة الأولى النائب الأسبق صالح سلطان حسن، المنتمي لقبيلة الصناقرة، من قبائل أولاد على الأبيض مع عبد المالك عبد اللطيف وشهرته عبد الله أبو المسمارية، المنتمي لقبيلة العشيبات، من قبائل أولاد علي الأحمر، ليفاجئ جميع المرشحين وكذلك الناخبين بخوضهما الانتخابات باتفاق معلن بينهما خلال الجولة الأولى من الانتخابات، مدعومين بقطاع كبير من قبيلتيهما، حيث أعلنا عن هذا الاتفاق يوم الأحد الماضى، خلال مؤتمر جماهيرى حاشد.

كشف التحالفان الكبيران للمرشحين الـ4 بالدائرة الأولى، ملامح المعركة الانتخابية وأن التحالفين سيتصدران المنافسة لما لهما من ثقل ومدعومين بكتل تصويتية كبيرة.

تنحصر المنافسة بالدائرة الأولى المرشح على مقعديها 23 مرشحا بين مرشحى التحالفين إضافة إلى محمود يوسف، المدعوم بقوة من أبناء وادى النيل المقيمين بمطروح.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشتد فيه المنافسة بالدائرة الثانية المرشح على مقعديها 18 مرشحاً ولم تتكشف بعد تحالفات المرشحين فيها حتى الآن.

وتشير التوقعات، إلى صعوبة المعركة الانتخابية، خلال الجولة الأولى والصعوبة الشديدة في حسم أي من المرشحين بالدائرتين فوزه من الجولة الأولى وستكون هناك جولة إعادة على جميع المقاعد، ليبرز دور الاتفاقية القبلية بقوة خلال جولة الإعادة وسيكون لها كلمة الفصل وحسم المعركة الانتخابية من خلال الحشد القبلي خلف المرشحين، كما كان يحدث سابقا من خلال التحالفات وحشد التكتلات القبلية خلف مرشح كل قبيلة.

التحالفات الانتخابية تشعل المنافسة بين المرشحين بدائرة مطروح الأولى