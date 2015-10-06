بالصور.. محافظ السويس يتابع رمى طبقة الأسفلت الأولى بشارع الجيش

تفقد اللواء العربى السروى، محافظ السويس، شارع الجيش لمتابعة بدء أعمال الرصف ورمى طبقة الأسفلت الأولى، فى إطارأعمال التوسعة والتطوير لشارع الجيش، الذى يربط جميع أحياء المحافظة.

وشدد المحافظ على مديرية الطرق والشركة المنفذة زيادة معدلات التنفيذ لأعمال الرصف، وتأكيد عمل بلاعات صرف الأمطار بطول الشارع، والتركيز على الدقة فى إنشاء المحاور والدورانات لتسهيل حركة المرور، والتقليل من التكدس والازدحام.

رافق المحافظ فى الجولة، نشأت البارودى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عبد العظيم محمد، رئيس حى السويس، ومنى السويفى، مديرة عام الطرق والنقل، والعقيد عمرو حجاج، ممثلا للشعبة الهندسية بالجيش الثالث، والمقدم أحمد عبد العال، مدير شرطة المرافق، بالإضافة إلى مهندسى مديرية الطرق.