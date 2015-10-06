ضبط عامل بمكتب أحد قيادات وزارة الطيران لاتجاره فى المخدرات بالمطار

نجحت مباحث مطار القاهرة الدولى فى ضبط عامل فى مكتب أحد قيادات وزارة الطيران المدنى بعد قيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، بمساعدة إحدى مشرفات النظافة.

وأفاد مصدر أمنى بالمطار بأن معلومات وردت للواء عبد الناصر حامد مدير مباحث المطار بنشاط العامل، وبالعرض على اللواء طارق فتحى مدير أمن المطار تم تشكيل فريق بحثى لضبطه متلبسًا.

وقام فريق من ضباط مباحث المطار باستصدار إذن من النيابة العامة لضبط العامل، وبمتابعته تم رصده أثناء قدومه المطار صباحًا.

وعند محاولة الضباط القبض عليه قام بمقاومتهم إلا أن القوات سيطرت عليه وتم العثور بحوزته على كمية من الحشيش وأقراص الترامادول المخدرة ومبلغ مالى.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة العامل ومشرفة النظافة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.