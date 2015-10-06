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حبس تشكيل عصابى تخصص فى خطف حقائب السيدات بمنطقة الطالبية بالجيزة

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حبس تشكيل عصابى تخصص فى خطف حقائب السيدات بمنطقة الطالبية بالجيزة حبس تشكيل عصابى تخصص فى خطف حقائب السيدات بمنطقة الطالبية بالجيزة
أمرت نيابة العمرانية بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لخطف حقائب السيدات وسرقة المواطنين بالإكراه بمنطقة الطالبية، وضبط بحوزة أحدهم سلاح نارى" فرد خرطوش"، واعترف المتهمون بارتكابهم عدة خطف لحقائب السيدات.

كانت تعددت البلاغات أمام المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية تفيد بقيام 3 أشخاص مجهولين بخطف حقائب السيدات بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات تبين ان المتهمين هم كلا من "محمد ع" 22 سنة سابق اتهامه فى 4 قضايا وعثر بحوزته على فرد خرطوش و"حسين م" 26 سابق اتهامه فى 3 قضايا و"إبراهيم.ر" .

وبإعداد كمين لهم تم ضبطهم اثناء استقلالهم دراجة بخارية، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى لخطف حقائب السيدات، وأرشدوا عن أماكن ارتكابهم تلك الحوادث، وأماكن تصريفهم المسروقات، وأخطر اللواء طارق نصر مدير امن الجيزه وحرر محضر بالواقعة وأحيلوا إلى النيابة التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.

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مصر 365

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