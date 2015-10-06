ضبط أكبر تشكيل عصابى لتجارة المخدرات بمدينة قنا يتزعمه موظف بالبريد

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد بإشراف اللواء أحمد الخولى مدير الإدارة ورئاسة المقدم مروان العيسوى، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد من ضبط تشكيل عصابى بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة قبل ترويجها يتزعمهم موظف بالبريد.

كانت قد وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمنطقة جنوب الصعيد بقيام تشكيل عصابى للاتجار في المواد المخدرة بجلب كمية من المواد المخدرة المتنوعة لترويجها على عملائهم بمحافظات الصعيد، فتم تشكيل فريق بحث ضم كلاً من المقدم محمد الضبع والرائدين ياسر صقر ووسام الدين حسين وبعد تقنين الإجراءات وإعداد عدة أكمنة تم ضبط المتهمين بكمين بمدينة قنا أثناء تسليمهم الكمية لعملائهم.

وضم المتهمين كلا من أشرف. م. ع 48 سنة موظف بالبريد سيد. م. ع 43 سنة عامل، وحمادة. ب. م 31 سنة فكهانى، وعثر بحوزتهم على 9 كيلو بانجو و120 جرام حشيش و190 قرص ترامادول ومبلغ 2500 جنيه وهاتفى محمول، والسيارة الخاصة بالأول، جارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.