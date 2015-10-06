أخبار عاجلة

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية -
حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها -
قطعة أرض تشعل مشاجرة بمنشأة القناطر.. والحصيلة "قتيل" -
6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل -
بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد -
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر -
نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم -
بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" -
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
العين الثالثة: تحليل مباراة الشرقية الزمالك والتي انتهت بفوز الشرقية بهدف نظيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تنتدب المعمل الجنائى فى حريق استندات الملابس الملاصقة لمول الترجمان

Google+ Print
النيابة تنتدب المعمل الجنائى فى حريق استندات الملابس الملاصقة لمول الترجمان النيابة تنتدب المعمل الجنائى فى حريق استندات الملابس الملاصقة لمول الترجمان
أمرت نيابة بولاق أبو العلا بإنتداب رجال المعمل فى واقعة نشوب حريق بعدد من استندات الملابس الملاصقة لمبنى مول الترجمان ، وكلفت المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة .

وكان قد تمكن رجال الدفاع المدني بالقاهرة من السيطرة على حريق محدود التهم عددًا من استندات الملابس الملاصقة لمبنى مول الترجمان ببولاق أبو العلا.

حيث التهمت ألسنة النيران مجموعة من الملابس وأعمدة الإنارة دون أى إصابات وتمكنت 4 سيارات إطفاء من محاصرة كرات اللهب قبل أن تمتد للمول أو الجراج..
> تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365