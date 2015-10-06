النيابة تنتدب المعمل الجنائى فى حريق استندات الملابس الملاصقة لمول الترجمان

أمرت نيابة بولاق أبو العلا بإنتداب رجال المعمل فى واقعة نشوب حريق بعدد من استندات الملابس الملاصقة لمبنى مول الترجمان ، وكلفت المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة .

وكان قد تمكن رجال الدفاع المدني بالقاهرة من السيطرة على حريق محدود التهم عددًا من استندات الملابس الملاصقة لمبنى مول الترجمان ببولاق أبو العلا.

حيث التهمت ألسنة النيران مجموعة من الملابس وأعمدة الإنارة دون أى إصابات وتمكنت 4 سيارات إطفاء من محاصرة كرات اللهب قبل أن تمتد للمول أو الجراج..

> تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات .