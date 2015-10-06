محكمة جنايات الجيزة تؤجل نظر تجديد حبس 38 إخوانيا لجلسة الغد

أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، تجديد حبس 38 متهماً من المتهمين فى قضايا أنصار بيت المقدس الثالثة، ومكملين وعدد من قضايا الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، لجلسة غداً الأربعاء.

وتُعقد الجلسة أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ويواجه المتهمون عدة جرائم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.