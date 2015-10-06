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القبض على تاجر مخدرات بحوزته 28 لفافة بانجو فى الدقهلية

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القبض على تاجر مخدرات بحوزته 28 لفافة بانجو فى الدقهلية القبض على تاجر مخدرات بحوزته 28 لفافة بانجو فى الدقهلية
تمكنت مباحث أجا من القبض على أكبر تاجر مخدرات بانجو بأنحاء الدقهلية وذلك عقب ذيوع صيته بأنحاء المحافظة وتعدد البلاغات ضده من الأهالى بقيامه باستغلال المقاهى للترويج لمخدر البانجو.

كان اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية قد تلقى خطابًا من اللواء السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية بورود معلومات إلى الرائد فكرى شعيب رئيس مباحث أجا بقيام إبراهيم ع.ا.م. 31 سنة، عامل، ومقيم بقرية ميت العامل بالترويج لمخدر البانجو حيث تم تشكيل فريق بحث وقد تم القبض عليه متلبسًا بمقهى القرية أثناء بيعه 28 لفة بانجو لأحد زبائنه حيث تم القبض عليه واعترف باتجاره بالمخدر وتم تحرير محضر 5766 جنح أجا.
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