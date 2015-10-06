7 سيارات إطفاء لإخماد حريق قش الأرز بالدقهلية

تقدم أهالى قرية برقين التابعة لمركز السنبلاوين بالدقهلية بعدة شكاوى للوحدة المحلية التابعين لها وذلك عقب حرق الفلاحين قش الأرز على طريق المنصورة المتجه إلى السنبلاوين وتحديدًا عند منطقة تجميع قش الأرز لإعادة تدويره فى قرية أبو الشقوق واحتراقه بقرية برقين مركز تجميع قش الأرز والذى كان فى طريقه للكبس والتدوير مرة أخرى وانتقلت سبع سيارات إطفاء للسيطرة على النيران المشتعلة فى القش دون معرفة السبب وراء الحرق.

وسادت حالة من الاستياء بسبب حرق قش الأرز بقرية الزريقى التابعة لمركز السنبلاوين المجاورة لقرية شاوة لتصاعد الأدخنة والسحابة السوداء بالمنطقة ما يؤثر على صحة المواطنين والمسئولين على السواء حيث تم إخطار غرفة العمليات بهذا الأمر.