حقيقة وفاة صلاح السعدني

من جديد عادت شائعة وفاة الفنان القدير صلاح السعدني تتردد بقوة حيث انطلقت أمس وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الخبر نفاه تماماً نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي موضحاً لـ"سيدتي نت" أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض لها الفنان صلاح السعدني لهذه الشائعة السخيفة موضحاً أن شائعات وفاة الفنانين انتشرت بكثافة بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وباتت شيئاً لا يطاق على الاطلاق.

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