إيزابيلا توم كروز تعلن زواجها السرّي بغياب والديها

أعلنت إيزابيلا كروز، إبنة الممثلة الأسترالية، نيكول كيدمان، والممثل الأميركي، توم كروز، بالتبني، زواجها من صديقها ماكس باركر، في حفل صغير في فندق دورشستر، إقتصر على عدد محدود من أصدقائها في لندن، إذ فضّلت إيزابيلا أن لا تلفت الأنظار الى زفافها في حال حضره أيّ من والديها.

إيزابيلا- 22 عاماً- تعمل مصفّفة شعر في بريطانيا، تبناها كروز وكيدمان إلى جانب أخ ثان يدعى كونور، خلال زواجهما الذي انتهى قبل ما يزيد عن 10 أعوام. وذكرت مصدر أن كروز وابنه بالتبني كونور لم يحضرا حفل الزفاف، ولم يشر المصدر عن حضور كيدمان من عدمه.

تنتمي إيزابيلا كروز الى السيانتولوجيا، تماما مثل والدها الشهير توم كروز. ومع ذلك، فإن زوجها الجديد، ماكس باركر، لا ينتمي الى هذه الديانة ولا حتى التقى بوالد زوجته.

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