بالفيديو..ممثلة مصرية متهمة بالإلحاد فكيف علقت؟

بعد شهور خرجت الممثلة والمغنية المصرية دينا مسعود عن صمتها لتتحدث عن اتهامها بالإلحاد بعدما انتشرت صورة لها بوشم على ظهرها مكتوب فيه:" خصومة قلبي مع الله"حيث تعرضت وقتها لهجوم شديد لكنها لم ترد نهائياً.

لكن بعد استمرار الأقاويل قالت دينا في لقائها مع الإعلامي محمود سعد في برنامجه"آخر النهار"أن ظهورها بالوشم الذي أثار جدلاً هو حرية شخصية لا أحد له دخل فيها. ورفضت الرد في البداية أو التعليق لأنها كما تقول ضد أي شخص يطرح سؤالاً ليس من حقه. كما انتقدت دينا طريقة تفكير الناس كما أدانت صحف الشرق الأوسط كلها للكتابة عن هذا الموضوع.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة منذ ثمانية شهور تظهر فيها دينا مسعود بظهرها مكتوب عليه"خصومة قلبي مع الله"واتهمت بالكفر والإلحاد.

ومن أشهر أدوار دينا قيامها بشخصية السكرتيرة في فيلم"ظرف طارىء"مع الفنان أحمد حلمي.

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