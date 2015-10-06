أخبار عاجلة

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية -
حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها -
قطعة أرض تشعل مشاجرة بمنشأة القناطر.. والحصيلة "قتيل" -
6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل -
بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد -
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر -
نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم -
بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" -
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
العين الثالثة: تحليل مباراة الشرقية الزمالك والتي انتهت بفوز الشرقية بهدف نظيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو..ممثلة مصرية متهمة بالإلحاد فكيف علقت؟

Google+ Print
بالفيديو..ممثلة مصرية متهمة بالإلحاد فكيف علقت؟ بالفيديو..ممثلة مصرية متهمة بالإلحاد فكيف علقت؟

الثلاثاء 06-10-2015 16:01

بعد شهور خرجت الممثلة والمغنية المصرية دينا مسعود عن صمتها لتتحدث عن اتهامها بالإلحاد بعدما انتشرت صورة لها بوشم على ظهرها مكتوب فيه:" خصومة قلبي مع الله"حيث تعرضت وقتها لهجوم شديد لكنها لم ترد نهائياً.
لكن بعد استمرار الأقاويل قالت دينا في لقائها مع الإعلامي محمود سعد في برنامجه"آخر النهار"أن ظهورها بالوشم الذي أثار جدلاً هو حرية شخصية لا أحد له دخل فيها. ورفضت الرد في البداية أو التعليق لأنها كما تقول ضد أي شخص يطرح سؤالاً ليس من حقه. كما انتقدت دينا طريقة تفكير الناس كما أدانت صحف الشرق الأوسط كلها للكتابة عن هذا الموضوع.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة منذ ثمانية شهور تظهر فيها دينا مسعود بظهرها مكتوب عليه"خصومة قلبي مع الله"واتهمت بالكفر والإلحاد.
ومن أشهر أدوار دينا قيامها بشخصية السكرتيرة في فيلم"ظرف طارىء"مع الفنان أحمد حلمي.

 

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام"

بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام"

بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011

بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011