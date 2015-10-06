ناصر فقيه: هيفاء وهبي مع عادل كرم الليلة ستنسيكم كل ما قدّمته سابقاً

ينطلق هذه الليلة الموسم الجديد من برنامج "هيدا حكي" مع الممثل عادل كرم، الذي سيستقبل الفنانة هيفاء وهبي في ثاني إطلالة لها في البرنامج، بعد إطلالة أولى حصدت الكثير من الانتقادات، وحظيت بأعلى نسبة مشاهدة بين حلقات البرنامج.

المخرج ناصر فقيه تحدث لـ"سيدتي نت" عن الموسم الجديد، والمفاجأة التي تعدّها حلقة هيفاء للمشاهدين.

يقول "في هذا الموسم لدينا فقرات جديدة، من بينها فقرة خارج الستوديو مع الناس تحت عنوان "أسبيرين"، بالإضافة إلى فقرات "توب فايف" و"فلاش" والمقابلات الفنية، لكن ثمّة فقرة جديدة أضيفت للمقابلات حيث سنقوم بإعداد فقرة تصدم الفنان وتدفعه للخروج عن كاراكتيره".

*هل نتوقّع مشاجرات مع الضيف بسبب هذه الفقرة؟

لا هذه الفقرة تقدّم الفنان بصورة "لذيذة".

*ماذا سنرى من هيفاء وهبي في إطلالتها الثانية بعد إطلالة أولى حظيت بالكثير من الانتقادات؟

أهمية هيفاء وهبي أنها فنانة عفوية، وهذا سر نجاحها، وحلقتها الماضية تعتبر واحدة من أكثر حلقات البرنامج مشاهدةً، وأنا لم أر أنّ صورتها اهتزّت في تلك الحلقة، بل بالعكس قالت ما تفكّر فيه بدون أقنعة.

*لماذا تستضيفون هيفاء مرة ثانية بعد حلقة قويّة لا يتوقّع أن تكون الحلقة الجديدة أقوى منها؟

برنامجنا من نوع "لايت نايت شو"، وطالما أنّ لدى الفنان جديد سنستضيفه، لأنّ برنامجنا ليس قائماً على المزاح فحسب، بل لدينا جانب حواري أيضاً. ما أستطيع قوله عن حلقة هيفاء أنّ المشاهدين سيرون شيئاً مهماً ينسيهم كل ما شاهدوه لهيفاء من قبل، وفنانون كثر سيحاولون تقليدها في أغنية ستؤديها في الحلقة.



لا فيتو على إليسا

*هل من المتوقع أن نشاهد إليسا في البرنامج أم ثمة فيتو عليها بعد مشكلتها معك؟

لا أضع فيتو على إليسا، فهي صديقتي وأنا أحبّها كثيراً، ولا يوجد أي خلاف بيننا، وأهلا بها في أي وقت تحبّ أن تطلّ فيه في البرنامج. موضوعنا كان مجرّد سوء تفاهم، وتوضّحت الأمور لاحقاً. قد تكون غاضبة من أمر ما وأنا راضيتها.

*لماذا لم تستضيفوها في أوّل حلقة طالما أنها صديقتك؟

وضعنا قائمة بأسماء الفنّانين الذين قد يحلّون ضيوفاً على الحلقة الأولى ووقع الاختيار على هيفاء بالإجماع.



"لهون وبس" ينقصهم الإبداع

*عرضت شاشة LBCI الحلقة الأولى من برنامج "لهون وبس" مع الإعلامي هشام حداد، هل شاهدت البرنامج؟

تابعت بعض المقتطفات لأني كنت مشغولاً بمباراة كرة قدم، وتابعت أيضاً تعليقات الناس على "تويتر" عن الحلقة.

*كيف كانت التعليقات؟

كانت أغلب التعليقات سلبية، كثيرون لم يحبّوا البرنامج، وكثيرون رأوا أنّه نسخة عن برنامج "هيدا حكي".

*الحلقات الأولى أيضاً من "هيدا حكي" لم تحظ بقبول لدى الكثيرين؟

أنا أنقل إليك الآراء التي شاهدتها على "تويتر"، بالنهاية كل واحد منّا له الحق أن يقدّم ما يشاء، وأنا شخصياً كنت أتمنّى لو كانوا مبدعين أكثر، وقدّموا أمراً مغايراً ولو بنفس الروحيّة. الكوبي بايست يؤذي أكثر مما ينفع.

*هل رأيت كوبي بايست في برنامج "لهون وبس"؟

الأمر واضح جداً، لدرجة أن البعض على الطريق سألوني ما إذا كنّا قد نقلنا برنامجنا إلى شاشة LBC.



مستوى دون المطلوب

*هل ستضعون فيتو على الضيوف الذين سيظهرون مع هشام حداد؟

لا بالنهاية لا أحد يستطيع أن يسيطر على النجوم، وكل ضيف حرّ باختيار الشاشة التي يطلّ منها، لكن لا أعتقد أنّ مستوى ضيوفه سيكون هو المستوى الذي نبحث عنه في برنامجنا، بالنهاية النجم لا يجازف بإطلالته.

*لكن هشام سبق واستضاف أهمّ النجوم ونجح في محاورتهم؟

طالما أنّ البرنامج لا يزال في بدايته، فأيّ ضيف يطلّ فيه هو مجازف، لأنّ النجم ينتظر أن تعرض حلقات عدّة ليحكم على البرنامج وردود الفعل عليه.



لم يجدوا أهم من ديما صادق

*ديما صادق رفضت الظهور في "هيدا حكي" وكانت الضيفة الأولى من برنامج "لهون بس"، فهل كان الأمر مقصوداً من ديما؟

أولاً بخصوص موضوع ديما، أؤكّد لك أنّ ديما كانت تريد أن تكون ضيفتنا، لكنّ LBC منعتها من الظهور على شاشة MTV وهي أكّدت لي بنفسها هذا الأمر، وبخصوص البرنامج الجديد، ربما استضافوها لأنّها من أهل البيت، أو لأنّهم لم يجدوا ضيفة أهم للحلقة الأولى.

*هل تخشى من المنافسة المستجدّة مساء الثلاثاء بين عادل كرم وهشام حداد؟

لا لا أخاف، وكما قال عادل كرم "عندما يحضر الأصيل يبطل الوكيل".

*كثيرون يرون في باسم يوسف الأصيل والباقي تقليد؟

برنامج باسم يوسف مختلف، هو برنامج سياسي مصري، بلا ضيوف فنيّين. نحن أوّل من قدّم هذه الصيغة في لبنان، والفكرة "حلوّت" بعيون الكثيرين. بالنّهاية كل واحد حرّ بما يقدّمه والحكم الفصل هو الجمهور.

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