رغم الطلاق.. جنيفر غارنر وبن أفليك يتسوّقان مع أطفالهما

صحيح أنهما تطلقا، ولكن جنيفر غارنر وبن أفليك الذي يبلغ من العمر 43 عاماً، عازمان على وضع احتياجات أطفالهما الثلاثة في المرتبة الأولى، وأهمها احتياجاتهم النفسية والمعنوية في العيش ضمن عائلة موحّدة رغم الطلاق، حيث يحاول الثنائي إعطاء أولادهما الوقت الكافي، خصوصاً بعد الانفصال الذي تمّ بينهما بعد عشر سنوات من الحب والزواج.

فقد تمّ رصد الثنائي المفترق، في حالة معنوية جيدة، حيث اجتمعا لاصطحاب أطفالهما إلى سوق المزارعين في ضاحية من ضواحي لوس أنجلوس، وبدا وكأنهما لم يفترقا، إذ رافقتهما ابنتاهما فيوليت وسيرافينا، إضافة إلى ولدهما صامويل البالغ من العمر ثلاث سنوات. ويبدو أن أسرة أفليك من مشجّعي تخزين المنتجات العضوية المحلية المصدر، فقد اختارت جنيفر بنفسها مواد الطعام من فواكه وخضار، والتي ستتناولها عائلتها في الأيام المقبلة.

هذه هي حبيبة بن أفليك الجديدة