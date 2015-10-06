أخبار عاجلة

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية -
حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها -
قطعة أرض تشعل مشاجرة بمنشأة القناطر.. والحصيلة "قتيل" -
6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل -
بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد -
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر -
نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم -
بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" -
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
العين الثالثة: تحليل مباراة الشرقية الزمالك والتي انتهت بفوز الشرقية بهدف نظيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بسبب وصيّة من والده حياة نجم "حريم السلطان" وشقيقه تنقلب رأساً على عقب

Google+ Print
بسبب وصيّة من والده حياة نجم "حريم السلطان" وشقيقه تنقلب رأساً على عقب بسبب وصيّة من والده حياة نجم "حريم السلطان" وشقيقه تنقلب رأساً على عقب

الثلاثاء 06-10-2015 16:18

أنهى الممثل التركي الوسيم بوراك أوزجيفيت الشهير بدور "بالي بيك" في مسلسل "حريم السلطان"، تصوير فيلمه الكوميدي "أنا وأخي"، الذي يجمعه بمراد بوز وأصلي أنفر.
ورغم انتهاء التصوير، إلا أنّ عرض الفيلم تأجل من الشهر الجاري إلى منتصف كانون الثاني/يناير 2016.
وقد بدأت الشركة المنتجة بحملة إعلانية كبرى للفيلم، الذي تدور أحداثه حول شقيقين موسيقيين، تخاصما لأعوام قبل أن تتغيّر حياتهما بسبب وصيّة مفاجئة من والدهما.
في الفيلم، سيقوم بوراك بالعزف على الغيتار للمرّة الأولى في حياته، حيث قام بتعلّم العزف لإتقان دوره.
يبقى أن نذكر أن بوراك مشغول حالياً بتصوير مسلسل "الحب الأعمى".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي