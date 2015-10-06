بسبب وصيّة من والده حياة نجم "حريم السلطان" وشقيقه تنقلب رأساً على عقب

أنهى الممثل التركي الوسيم بوراك أوزجيفيت الشهير بدور "بالي بيك" في مسلسل "حريم السلطان"، تصوير فيلمه الكوميدي "أنا وأخي"، الذي يجمعه بمراد بوز وأصلي أنفر.

ورغم انتهاء التصوير، إلا أنّ عرض الفيلم تأجل من الشهر الجاري إلى منتصف كانون الثاني/يناير 2016.

وقد بدأت الشركة المنتجة بحملة إعلانية كبرى للفيلم، الذي تدور أحداثه حول شقيقين موسيقيين، تخاصما لأعوام قبل أن تتغيّر حياتهما بسبب وصيّة مفاجئة من والدهما.

في الفيلم، سيقوم بوراك بالعزف على الغيتار للمرّة الأولى في حياته، حيث قام بتعلّم العزف لإتقان دوره.

يبقى أن نذكر أن بوراك مشغول حالياً بتصوير مسلسل "الحب الأعمى".

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