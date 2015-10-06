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بالفيديو والصور... جينيفر أنستون في أحدث إعلان لطيران الإمارات

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أطلقت شركة "طيران الإمارات" إعلاناً لطائرات A-380 التابعة لها، تحت عنوان Wake up to flying as it should be، يظهر فيه الوجه الدعائي للحملة، الممثلة الأميركية جينيفر أنستون، التي حصلت على 5 ملايين دولار قيمة التعاقد.
أنستون وهي إحدى الممثلات الأعلى أجراً لعام 2015، تبدأ في الإعلان بمشهد وهي تسأل بشكل عصبي عن خدمتيّ الشاور سبا والصالون الجوي اللذين تشتهر بهما طائرة الإمارات الإيرباص A380، بينما يسخر منها أفراد طاقم الخدمة ويستهزئون بها. ويتضح فيما بعد أن ذلك لم يكن سوى كابوس تستيقظ منه جينيفر أنيستون على حقيقة وجودها في جناحها الشخصي بمقصورة الدرجة الأولى على طيران الإمارات، لتتجه بعد ذلك للتمتع بحمام ساخن في "الشاور سبا" وقضاء أوقات متميزة في الصالون الجوي على متن الطائرة.
يذكر أن Jennifer Aniston تزوجت منذ فترة حبيبها الممثل الأمريكي Justin Theroux في حفل زفاف سريّ، أقيم داخل قصرهما الفخم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

 

الجمل والحناء والعباية..هكذا إستمتع نجوم العالم في الإمارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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