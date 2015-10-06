كيف علق جورج وسوف لـ"سيدتي نت" على خبر ولادة ابنته من زوجته القطرية ندى زيدان؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر يتعلق بولادة زوجة الفنان جورج وسوف الثانية، بطلة الرالي القطرية ندى زيدان طفلة في قطر، وأن الأم والطفلة في صحة جيدة. ولكن الخبر لم يؤكد حتى هذه اللحظة خصوصاً وأن بعض المصادر أشارت إلى أن ندى زيدان، لم تلد حتى الآن، ولكنها ستضح طفلتها خلال الأسبوع الجاري، موضحةً أنها موجودة حالياً في قطر، بينما يتواجد جورج وسوف في بيروت.

سيدتي نت" اتصل بالفنان جورج وسوف للتاكد من صحة الخبر، ولكنه نفى التعليق عليه بالإيجاب أو بالنفي، وقال" لا علاقة لأحد في هذا الموضوع، وكل الصحافة تعرف أنني أرفض أن يقترب أحد من حياتي الشخصية. بإمكانكم أن تسألوني ما شئتم عن حياتي فني ولكن أي سؤال يتعلق بحياتي الخاصة، فلن أجيب عليه".

ولأنه والد الطفلة ولأن الخبر يتناول خبراً سعيداً، ويرغب محبوه أن يفرحوا به معه، في حال كان صحيحاً، رد الوسوف "لا أريد أن يقترب أحد من عائلتي".

وعن مواقفه من تداول الخبر بقوة في مواقع التواصل الإجتماعي، علقّ الوسوف" لا أعرف بمواقع التواصل الإجتماعي، ولا أستخدمها ولا يوجد لديّ حسابات رسمية في أي منها. الصحافة لها علاقة بفني ولكن لا أسمح لأحد أن يسألني أو أن يتدخّل في عائلتي سوى الله وحده".

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