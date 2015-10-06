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سيدة أسيوط المصابة بالعمى بعد حقنة منع الحمل تعانى من حساسية وكان يمكن إنقاذها بالكورتيزون

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سيدة أسيوط المصابة بالعمى بعد حقنة منع الحمل تعانى من حساسية وكان يمكن إنقاذها بالكورتيزون سيدة أسيوط المصابة بالعمى بعد حقنة منع الحمل تعانى من حساسية وكان يمكن إنقاذها بالكورتيزون
توجهت سيدة إلى مركز الوحدة الصحية بإحدى مراكز محافظة أسيوط، لتلقى حقنة منع الحمل، ولكنها أصيبت بإغماء وفقدان لحاسة البصر بعد حقنها مباشرة، وهو ما أثار القلق حول تأثيرات حقن منع الحمل، وهل تسبب هذه الحالة والإصابة.

عن أسباب تلك الحالة ودور الإهمال الطبى الذى عوملت به السيدة داخل المركز فى التسبب بتعرضها لتلك الحالة، يعلق على الحادث الدكتور عطية أبو النجا استشارى النساء والولادة، بأن ما تعرضت له السيدة هو نوع من الحساسية تجاه نسبة الهرمونات بحقنة منع الحمل وهى حالة واردة، لكن بنسبة ضئيلة للغاية قد لا تتجاوز ١ من كل ١٠٠٠سيدة.

كما يمكن أن تظهر تلك الحالة على نفس السيدة بعد تلقى عدد من الحقن من قبل.


>أما عن دور الإهمال الطبى فى تدهور الحالهة، فيؤكد عطية أن أعراض الحساسية من أى مادة يقاومها الجسم قد تبدأ بالإغماء وهبوط الدورة الدموية، وهو ما يمكن تداركه سريعا ومنعه من التطور بإعطاء السيدة نسبة من مادة الكورتيزون والأفيل .

ونتيجة للإهمال الطبى الذى لاقته السيدة تتطورت أعراض هبوط الدم إلى أن أدت لتوقف تدفق الدم للقلب، ومنه إلى المخ وهو ما تسبب فى إصابة وظيفة أساسية من وظائف الجسم، وهى البصر وأدى إلى إصابتها بالعمى.

- اخبار الصحة ، وظائف الجسم ، الحمل ، حقن منع الحمل ، وفاة سيدة
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