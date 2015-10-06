لو نحيف ووزنك ضعيف اعرف أهم الفحوصات الطبية الضرورية

يعانى بعض الأشخاص من الإصابة بالنحافة وفقدان الوزن على الرغم من زيادة الشهية لتناول الأطعمة وهو ما يسبب حيرة وقلقا للكثيرين.

وحول ذلك يقول دكتور سامح عبد الحميد، مدرس الباثولوجيا الإكلينكية بجامعة الأزهر، إن أغلب أسباب إصابة الأشخاص بالنحافة ترجع إلى المعاناة من بعض العوامل مثل سوء التغذية والعادات الغذائية الخاطئة والتى تكون عادة مكتسبة منذ الطفولة.

ويستكمل د. سامح قائلا: هناك بعض الفحوصات والتحاليل الطبيبة التى يجب على الأشخاص الذين يعانون من النحافة إجراؤها للاطمئنان على عدم وجود أمراض تسبب النحافة أهمها:

>1) تحليل صورة دم كاملة.

>2)تحليل نسبة السكر فى الدم.

>3)تحليل مستوى الهرمونات مثل تحليل هرمون "الثيروكسين" والذى يؤدى زيادة إفرازه إلى سرعة احتراق المواد الغذائية.

>4)إجراء تحليل الهرمونات التى تفرزها الغدة الدرقية وهرمون النمو الذى تفرزه الغدة النخامية ففى حالة إذا كان هناك خلل فى مستوى هذه الهرمونات فإنها تؤدى إلى حدوث النحافة.