وزير التعليم : إحالة 127 معلما للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل.. والمنظومة بها “كسور”

قال الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التعليم والتعليم الفنى، إنه “لن يسمح بوجود أى مسئول متخاذل داخل منظومة التعليم فى مصر”، موضحا أنه “أحال أثناء جولاته المفاجئة على العديد من المدارس للتأكد من سير الدراسة، 127 معلما للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل، منهم 56 معلما بمدرسة عمر مكرم التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية، و71 فى إحدى مدارس المحلة الثانوية الصناعية”.

> واعترف “الشربيني وجود ما سماه “كسورا” فى منظومة العملية التعليمية فى مصر، وأنه “سيعمل على حل كل هذه المشاكل التى تواجه المنظومة خلال المرحلة المقبلة”، مشيرا إلى أن “تكرار تعدى أولياء الأمور على المعلمين يعد كارثة حقيقية فى حق المنظومة التعليمية، ولكن كرامة المعلم خط أحمر، ولا يمكن المساس بها، وستكون هناك عقوبات رادعة لمن يحاول التعدى على أى المعلم أثناء عمله”.