وزير الصحة الإيراني: أتوقع أن يكون حجاجنا المفقودين في سجون نظام آل سعود

توقع وزير الصحة والعلاج الطبي الايراني حسن قاضي زادة هاشمي أن يقبع عدد من حجاج بيت الله الحرام الايرانيين المفقودين في سجون نظام آل سعود، وأكد أن العدد الدقيق لشهداء كارثة منى التي وقعت في يوم عيد الاضحي سيتم الاعلان عنه بعد عودة كل الحجاج .

> وحسب وكالة “تسنيم” للأنباء، فإن الوزير هاشمي أكد بأن عدد شهداء فاجعة منى كما جاء في بيان العلاقات العامة لبعثة الامام الخامنئي ومنظمة الحج والزيارة بلغ حتى الآن 465 شهيدًا.

> وتابع قائلا: “إن أكثر من 300 من جثث الحجاج وصلت إلى إيران حتى الآن ونأمل بأن يتم العثور على بقية الجثث من خلال الاطلاع على الثلاجات الخاصة بالضحايا التي لم يتم تفقدها، في غضون الأيام المقبلة “.

> وشدد وزير الصحة على أن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطالب الحكومة السعودية بإعادة كل الحجاج الايرانيين الموجودين في أراضيها إلى إيران وخاصة اولئك الذين لم يعرف عن مصيرهم شيئًا.

> وتوقع الوزير أن يكون العديد من المفقودين في السجون السعودية أو يرقدون في المستشفيات في هذا البلد ولم يعرف عنهم شيئا بسبب عمق الفاجعة التي حلت بالحجاج.