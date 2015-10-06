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«بورسعيد» تتقدم بالتهنئة إلي الشعب المصري بمناسبة ذكري إنتصارات 6 اكتوبر

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«بورسعيد» تتقدم بالتهنئة إلي الشعب المصري بمناسبة ذكري إنتصارات 6 اكتوبر «بورسعيد» تتقدم بالتهنئة إلي الشعب المصري بمناسبة ذكري إنتصارات 6 اكتوبر

أرشيفية

بورسعيد: جمال نوفل

تتقدم محافظة بورسعيد قيادة وشعبًا بخالص التهنئة الي السيد الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية القائد الاعلي للقوات المسلحة وإلي السيد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وإلي جموع الشعب المصري العظيم وإلي شعب بورسعيد الباسل بمناسبة الذكري الثانية والأربعون لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة والتي سطر فيها الجيش المصري أعظم ملاحم البطولة والفداء .

وتؤكد علي عظمة أبناء في تلك الحرب المقدسة التي أعادت إلي مصرنا الغالية والأمة العربية العزة والكرامة والكبرياء وأكد محافظ بورسعيد بأن مصر كلها وشعب منطقة القنال إنتظر هذه الحرب بفارغ الصبر من أجل إسترداد أرضنا الغالية.

فيجب التحية لشهدائنا الأبرار من القوات المسلحة ورجال الشرطة والمدنيين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الدفاع عن مصر داعياً الله أن يديم الصحة والعافية علي أبطالنا الذين شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة ومازالوا علي قيد الحياة مطالبا بان تكون روح وإنتصار اكتوبر العظيم دافعاً لأبناء مصر نحو الصبر والإنطلاق إلي الأمام.

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