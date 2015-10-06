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«السروي» يتابع أعمال الرصف والتطوير بشوارع السويس

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«السروي» يتابع أعمال الرصف والتطوير بشوارع السويس «السروي» يتابع أعمال الرصف والتطوير بشوارع السويس

محافظ السويس – العربي السروي

تفقد اللواء العربي السروي، محافظ السويس، شارع الجيش لمتابعة بدء أعمال الرصف ورمي طبقة الاسفلت الاولي بشارع الجيش بالسويس في إطارأعمال التوسعة والتطوير لشارع الجيش الذي يربط جميع أحياء السويس.

وأكد المحافظ على مديرية الطرق والشركة المنفذة زيادة معدلات التنفيذ لاعمال الرصف والتأكيد على عمل بلاعات صرف الامطار على طول الشارع والدقة في عمل المحاور والدورانات لتسهيل حركة المرور والتقليل من التكدس والازدحام .

رافق المحافظ في الجولة نشأت البارودي السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عبد العظيم محمد رئيس حي السويس، ومنى السويفي مدير عام الطرق والنقل، والعقيد عمرو حجاج ممثلا للشعبة الهندسية بالجيش الثالث، والمقدم أحمدعبد العال مدير شرطة المرافق ومهندسي مديرية الطرق.

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