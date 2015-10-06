أخبار عاجلة

6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل -
بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد -
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر -
نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم -
بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" -
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
العين الثالثة: تحليل مباراة الشرقية الزمالك والتي انتهت بفوز الشرقية بهدف نظيف -
بالصور || العثور على فتاة ادعت أنها حورية بحر حقيقية بأمريكا والشرطة تؤكد.. ليس لها هوية في السجلات ووجدناها عارية ومبللة في الشارع -
وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

محمد بن راشد: هدفنا تغيير حياة 130 مليون إنسان في العالم

Google+ Print
محمد بن راشد: هدفنا تغيير حياة 130 مليون إنسان في العالم محمد بن راشد: هدفنا تغيير حياة 130 مليون إنسان في العالم

محمد بن راشد

قال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن هدف مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، هو تغيير حياة 130 مليون إنسان، مشيراً إلى أن توحد كافة الجهات تحت مظلة واحدة، وتحقيق 65 مليون مستفيد في الماضي، سيمكن المؤسسة من مضاعفة الأعداد .

وقال بن راشد، “العطاء يمتد بامتداد الحياة.. ويعطيك حياة فوق الحياة.. وتأثيره يستمر لمئات السنين”، وجاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الأول لمجلس أمناء المؤسسة.

وأوضح محمد بن راشد أن “اليوم الإنساني يحتاج لرؤية وتخطيط استراتيجي، لتحقيق تغيير حقيقي في حياة البشر، مضيفاً أن “غرس أمل مهمة تحتاج للكثير من التخطيط والتنفيذ والمتابعة”.

ووجه محمد بن راشد بوضع خطة تشغيلية للمؤسسة لتحقيق أهدافها، كما اعتمد تشكيل فريق عمل تنسيقي للبدء في تطوير شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المنضوية تحت المؤسسة.

وقال الشيخ محمد بن راشد عير حسابه الخاص على تويتر: “هدفنا تغيير حياة 130 مليون إنسان .. وأبنائي وأهلي سيكونون في الصف #الأول في هذا المشروع”.

وأضاف: “حققنا في الماضي 56 مليون مستفيد، وتوحد كافة الجهات تحت مظلة واحدة سيمكننا من مضاعفة الأعداد بشكل كبير”.

وتابع حاكم دبي: “العطاء يمتد بامتداد الحياة .. ويعطيك حياة فوق الحياة .. وتأثيره يستمر لمئات السنين، فإن العمل الإنساني اليوم يحتاج لرؤية وتخطيط استراتيجي وأهداف محددة وإدارةفعالة للموارد المالية والبشرية لتحقيق تغييرحقيقي في حياة البشر”.

وفي ختام تغريداته قال: “غرس أمل جديد لمنطقتنا ليس شعاراً، بل مهمة تحتاج للكثير من التخطيط والتنفيذ والمتابعة، موجهاً بوضع خطة تشغيلية للمؤسسة لتحقيق أهدافها، معلناً اعتماد تشكيل فريق عمل تنسيقي للبدء في تطوير شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المنضوية تحت المؤسسة”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا