«الناصريين المستقليين المرابطون» ببيروت لـ «السيسي»: معكم في قراركم لحماية الأمن العربي

أرسلت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين ببيروت، اليوم، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحلول ذكرى نصر 6 أكتوبر.

وقال العميد مصطفى حمدان، أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون، “ سيادة المشير عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أتقدّم من سيادتكم بإسم المرابطون بأسمى آيات المباركة في الذكرى ال 42 لحرب أكتوبر العظيمة ، التي كانت منارة مضيئة في تاريخنا العربي وفي التاريخ العسكري العالمي” .

وأكد حمدان في البرقية، “نحن معكم يا سيادة الرئيس في رؤيتكم الاستراتيجية وقراركم الحازم في حماية الأمن القومي العربي ، راجين الله أن يوفقكم وأن تبقى مصر المحروسة وخير أجناد الأرض قواتها المسلحة المصرية وأهلنا المصريين، أعزّاء كرماء تحت راية قيادتكم ، وأن تبقى أمتنا العربية منيعة في وجه كل من يتربّص بها شرّاً، عشتم يا سيادة الرئيس وعاشت مصر” .