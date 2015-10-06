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تنظيم "داعش" فى اليمن يعلن مسؤوليته عن هجومى عدن

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تنظيم "داعش" فى اليمن يعلن مسؤوليته عن هجومى عدن تنظيم "داعش" فى اليمن يعلن مسؤوليته عن هجومى عدن
أعلن تنظيم "داعش" فى بيان بث على تويتر مسؤوليته عن هجومين فى عدن استهدفا اليمنية والقوات الخليجية العربية اليوم الثلاثاء.

وقال البيان "فى عملية مباركة يسر الله أسبابها استهدفت أربع عمليات استشهادية تجمعا لضباط سعوديين وإماراتيين ويمنيين حيث كانت العملية الأولى على فندق القصر (مقر الحكومة) بشاحنة مفخخة."

وأضاف أن العملية الثانية نفذت "بمدرعة مفخخة ليقتحم بها (مقر العمليات المركزية) للقوات والإماراتية فقتل منهم العشرات.
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