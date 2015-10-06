إطلالات رائعة استوحيها من أناقة الشارع في باريس!

مضت عدة أيام على بدء فعاليات أسبوع الموضة في باريس، الذي حمل معه الكثير من عروض الأزياء الرائعة وإبداعات المصممين المميزة. وكما في كل عام، ترافق هذا الأسبوع إطلالات مميزة تختارها عاشقات الموضة ليحضرن بها العروض فتتزين شوارع عاصمة الموضة بأجمل الملابس وأكثرها أناقة وعصرية.

وبإمكانك أن تستوحي من هؤلاء الأيقونات أجمل إطلالات لك أنت أيضاً، إذ نسقت عاشقات الموضة والفاشيونيستا أنماطاً مختلفة من الأزياء التي تناسب مختلف الأذواق، فمثلاً هنالك من نسّقت تنورة قصيرة مع سويتشيرت صوفية كبيرة وحذاء شتوي وصل حد الكاحل، وأخرى اختارت فساتين أنيقة وصلت حد الركبة مع معاطف خريفية من فوقها، وثمة من فضّلن السراويل ذات الخصر العالي أو التنانير الطويلة.

وقد أبدعن أيضاً في اختيار الإكسسوار من حقائب يد ذات تصاميم مُبتكرة للفت الأنظار، أو أحذية أنيقة أحياناً وغريبة الأشكال أحياناً أخرى، كما ركّزن بشكل كبير على النظارات الشمسية.

شاهدي أجمل إطلالات الشارع في باريس أثناء أسبوع الموضة لموسم ربيع وصيف 2016، واستوحي منها ما يحلو لك ويناسبك لتحصلي على "لوك" خريفي رائع.

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