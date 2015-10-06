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أسبوع باريس للموضة في يومه السابع أزياء بخطوط بسيطة تحمل فكرة الحرية

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أسبوع باريس للموضة في يومه السابع أزياء بخطوط بسيطة تحمل فكرة الحرية أسبوع باريس للموضة في يومه السابع أزياء بخطوط بسيطة تحمل فكرة الحرية

الثلاثاء 06-10-2015 16:25

كرست معظم عروض اليوم السابع من أسبوع باريس للأزياء الجاهزة فكرة التفاؤل والحرية، من خلال أزياء ذات ألوان صارخة و أزياء فضفاضة ومريحة. وقد برز هذا التوجه خاصة في عرض كل من: "أرماس "، "ستيلا ماكارتني" ، و "صونيا ريكييل " .
بصمت " ناديج فانهيسيبولسكي " Nadège Wanhee-Cybulski ،المديرة الفنية و مصممة دار " أرماس" أزياء هذه الدار بلمسة من التجديد و الجرأة، في ثاني تجربة لها تحت راية هذه الدار، حيث أغنت لائحة الألوان التي عرفت بها وهي: البيج و البني و الرمادي باللون الأزرق ، لكنها بقيت وفية لهوية الدار من خلال أزياء "توتال لوك " Total Look من الجلد، و قصات محددة المعالم ومينيمالية الخطوط لمنحها أنثوية وعصرية للغاية .
أما " جولي دو ليبران " Julie de Libran ، مصممة دار "صونيا ريكييل" ، فقد ركزت على السترات المصنوعة من "التريكو " ذات الفتحات الكبيرة، صاحبتها تنانير قصيرة وطويلة وصنادل صيفية. غلبت على العرض الألوان الصيفية مثل البرتقالي و الأصفر ، وزاده الفرو غنى . جاءت معظم الأزياء فضفاضة بعضها صنع من القماش المطبوع برسومات الطيور ، كما أغنت بعض الفساتين لمسة من " البليسييه " . أما المصمم " هادي سليمان " Hedi Slimane ،مصمم دار " سان لوران " Saint Laurent فقد أخذنا إلى عالم الروك بأزياء غلب عليها اللون الأسود، تنوعت ما بين سراويل الجينز و الترانش و الفساتين المطرزة بالدانتيلا ، تميز العرض بالكثير من الشفافية و الجرأة من خلال الشورتات الجلدية القصيرة، ولم تغب اللمسة الأنثوية عن العرض إذ زينت رؤوس العارضات بالتيجان المذهبة و المرصعة .

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