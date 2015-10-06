على عهدة الإنجليز.. الشاى يدمر الصحة لاحتوائه على مبيدات حشرية وفلورايد

إذا كنت تعتقد أن شرب الشاى مفيد لصحتك، قد تكون على حق، لأنه يعمل على خفض خطر الإصابة بالسرطان، والسكتة الدماغية، وفشل القلب، ومرض السكر، لكن أحدث الدراسات كشفت أن الشاى يحتوى على كميات كبيرة من الفلورايد والمبيدات الحشرية وهو ما يمثل خطرا كبيرا على الصحة.

ووفقاً لدراسة بريطانية نشرت فى مجلة البحوث الدولية للغذاء، أوضح الباحثون أن الشاى غير مكلف لكنه يحتوى على الكثير من الفلوريد الذى يضع المستهلكين فى خطر فقدان العظام ومشاكل صحية أخرى.

ولتأكيد نتائج الدراسة حلل الباحثون 38 علامة تجارية من الشاى، ووجدوا أن الشاى يحتوى فى المتوسط على 6 ملليجرام من الفلورايد لكل لتر، لكن تشير المبادئ التوجيهية إلى استهلاك كمية أقصاها 3-4 ملليجرام من الفلورايد يوميًا.

ويقول الخبراء إن واحدة من العلامات الأولى على أن الشخص قد تسمم بالفلورايد، هو البقع البيضاء والسمراء التى توجد على الأسنان.

وأوضح الباحثون أن الكثير من الفلورايد يسبب آلام المفاصل، وضعف العضلات، ومشاكل فى الجهاز الهضمى، كما تم ربط زيادة الفلورايد بهشاشة العظام، حصى الكلى، وحتى السرطان.

وأخيرًا، قد وجدت التجارب أيضا أن الشاى يمكن أن يحتوى على بقايا من المبيدات الحشرية المعروف أنها تسبب السرطان، ومن المؤسف أنه لا يتم غسل الشاى قبل تعبئته، لذلك قد يكون كوب الشاى ملىء بالمبيدات.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”.

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