الاكتئاب يسبب العجز عن العمل ويؤثر على الرجال أكثر من النساء

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون نرويجيون، عن نتائج جديدة وخطيرة، حيث أفادت أن الاكتئاب يمكن أن يؤدى إلى العجز عن العمل.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى نشرت مؤخرًا عبر الموقع العلمى “Science Daily”، أن الرجال الذين يعانون من الاكتئاب هم أكثر عرضة ثلاثة أضعاف الآخرين للعجز عن العمل مقارنة بغير المصابين، كما أن النساء أكثر عرضة مرتين لهذا العجز بسبب الاكتئاب.

ولتأكيد نتائج الدراسة حلل الباحثون بيانات أكثر من 500 شخص، ووجدت الباحثة إيفا لاسيمو عالمة أبحاث الاكتئاب، أن الرجال المكتئبين ليسوا اجتماعيين وليس لديهم أشخاص مقربون يمكنهم التحدث إليهم.

وأكد الباحثون أن الرجال يخجلون من الاعتراف بأنهم يعانون من أمراض عقلية لذلك ينتظرون فترة طويلة لطلب المساعدة، وهم يجدون صعوبة فى الحصول على اتصال مع أحد المقربين لديهم.

وأضاف الباحثون أن المرأة تُعامل بشكل أفضل اجتماعيًا، وقد يكون لها القدرة على عرض مشاكلها مع أصدقائها وأقاربها الإناث أكثر بكثير من الرجال. ونشرت نتائج الدراسة مؤخرًا فى المجلة الدولية للبحوث النفسية.