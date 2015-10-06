دواء ومنظف على أد الإيد..استخدامات للمياه بالملح فى الصحة والطبخ والتنظيف

على الرغم من أن الملح من المكونات الضارة التى يجب عدم الإفراط فى تناولها، إلا أن المياه بالملح لها فوائد مذهلة لا يمكن توقعها، ويمكنك استخدامها داخل المنزل، لأغراض الجمال والصحة والطبخ والتنظيف.

ونسلط الضوء من خلال هذا التقرير على أبرز الاستخدامات المذهلة للملح، وذلك حسبما نشر على موقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وتشمل:

الطبخ

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الصحة العامة والجمال

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التنظيف

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>1.يساهم الملح فى زيادة العمر الافتراضى لـ اللبن وجعله طازجاً لأطول فترة ممكنة، وذلك بإضافة رشة صغيرة من الملح على اللبن.>2.أثناء إعداد وطهى البيض المسلوق، ينصح بإضافة الملح إلى المياه الموجودة بإناء الطهى، حيث يسهل ذلك عملية تقشير البيض خلال فترة وجيزة.>3.تساهم المياه بالملح فى حفظ الفاكهة، وخاصة التفاح، حيث تجعلها طازجة لأطول فترة ممكنة، وبالتالى لا تفسد بسهولة، قم بحفظ الفاكهة فى محلول ملحى، ثم أغسلها جيداً بالمياه قبل تناولها.>1.الغرغرة باستخدام المياه المالحة تساهم فى علاج آلام الأسنان وتخفيفها، وكما يمكنك استخدامها كغسول للفم، ولها فوائد مجربة فى الحد من التهابات اللثة.>2.إزالة الأصباغ والاتساخات الشديدة وآثار العرق التى تصيب الملابس، وذلك بوضع أربع ملاعق صغيرة من الملح داخل لتر من المياه الساخن ووضع الملابس داخلها، ثم قم بتنظيف الأصباغ والاتساخات باستخدام الإسفنجة.>3.يساهم محلول الملح الدافئ فى علاج اللسعات والطفح الجلدى.>1.تتمتع المياه المالحة بفاعلية كبيرة فى تنظيف فازة الورد أو المزهرية، وجعلها تلمع، وذلك من خلال وضع المياه بالملح داخلها مع مسحها من الخارج بالمياه والصابون.

2.تساهم المياه بالملح فى تنظيف البوتجاز، والتخلص من الدهون العالقة به.

3.تساهم فى تنظيف وتعقيم الثلاجة، وتغنى عن الحاجة للمنظفات التى تحتوى على مواد كيميائية سامة قد تعلق بالأطعمة، وتسبب أضراراً صحية خطيرة.

4.لتنظيف المقشة أو المكنسة وجعلها تبدو بمظهر أفضل وفعالية أكبر فى التنظيف، ينصح بغمسها فى إناء كبير يحتوى على محلول ملحى وتركها لمدة 2- 3 ساعات، ثم غسلها والانتظار حتى تجف.

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