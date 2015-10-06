أخبار عاجلة

6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل -
بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد -
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر -
نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم -
بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" -
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
العين الثالثة: تحليل مباراة الشرقية الزمالك والتي انتهت بفوز الشرقية بهدف نظيف -
بالصور || العثور على فتاة ادعت أنها حورية بحر حقيقية بأمريكا والشرطة تؤكد.. ليس لها هوية في السجلات ووجدناها عارية ومبللة في الشارع -
وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

للأمهات.. لو طفلك بيعانى من حساسية جلدية متخافيش غير معدية

Google+ Print
للأمهات.. لو طفلك بيعانى من حساسية جلدية متخافيش غير معدية للأمهات.. لو طفلك بيعانى من حساسية جلدية متخافيش غير معدية
تظن كثير من الأمهات أن مرض الحساسية الجلدية مرض معدٍ لذلك ينتابها الكثير من المخاوف والقلق عندما يصاب أحد أبنائها بالحساسية خوفًا لانتقال العدوى لإخوته وباقى أفراد الأسرة.

حول ذلك يقول دكتور محمد هانى الناظر، أخصائى الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، عادة يصاحب حدوث تغيرات بالجو والاتنقال من فصل إلى آخر الإصابة ببعض المشاكل الجلدية ومن أشهرها الحساسية الموسمية والتى تصيب الكبار والصغار.

ويستكمل د. محمد: يعتقد الكثيرون وخاصة الأمهات أن إصابة أحد أبنائها أو زملائه بالمدرسة بالحساسية الجلدية تسبب العدوى وذلك اعتقاد خاطئ وغير صحيح.

ويتابع أخصائى الأمراض الجلدية، قائلا: تختلف أعرض الحساسية الموسمية من حيث الإصابة عند الأطفال والكبار حيث تظهر عند الأطفال الذين عمرهم عامين فى صورة حساسية والتهابات جلدية بمنطقة الوجه يصاحبه احمرار وظهور حبوب صغيرة بينما الأشخاص البالغون وكذلك الأطفال فوق عمر سنتين تكون الإصابة أكثر بمنطقة اليدين وباطن الكوع من الأمام وتكوين طبقات من القشرة مع وجود رغبة فى حكة الجلد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365