للأمهات.. لو طفلك بيعانى من حساسية جلدية متخافيش غير معدية

تظن كثير من الأمهات أن مرض الحساسية الجلدية مرض معدٍ لذلك ينتابها الكثير من المخاوف والقلق عندما يصاب أحد أبنائها بالحساسية خوفًا لانتقال العدوى لإخوته وباقى أفراد الأسرة.

حول ذلك يقول دكتور محمد هانى الناظر، أخصائى الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، عادة يصاحب حدوث تغيرات بالجو والاتنقال من فصل إلى آخر الإصابة ببعض المشاكل الجلدية ومن أشهرها الحساسية الموسمية والتى تصيب الكبار والصغار.

ويستكمل د. محمد: يعتقد الكثيرون وخاصة الأمهات أن إصابة أحد أبنائها أو زملائه بالمدرسة بالحساسية الجلدية تسبب العدوى وذلك اعتقاد خاطئ وغير صحيح.

ويتابع أخصائى الأمراض الجلدية، قائلا: تختلف أعرض الحساسية الموسمية من حيث الإصابة عند الأطفال والكبار حيث تظهر عند الأطفال الذين عمرهم عامين فى صورة حساسية والتهابات جلدية بمنطقة الوجه يصاحبه احمرار وظهور حبوب صغيرة بينما الأشخاص البالغون وكذلك الأطفال فوق عمر سنتين تكون الإصابة أكثر بمنطقة اليدين وباطن الكوع من الأمام وتكوين طبقات من القشرة مع وجود رغبة فى حكة الجلد.