أخبار عاجلة

6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل -
بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد -
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر -
نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم -
بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" -
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
العين الثالثة: تحليل مباراة الشرقية الزمالك والتي انتهت بفوز الشرقية بهدف نظيف -
بالصور || العثور على فتاة ادعت أنها حورية بحر حقيقية بأمريكا والشرطة تؤكد.. ليس لها هوية في السجلات ووجدناها عارية ومبللة في الشارع -
وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

"الكاوتش" يحوى مادة خطيرة تدمر الرئة والحمض النووىDNA

Google+ Print
"الكاوتش" يحوى مادة خطيرة تدمر الرئة والحمض النووىDNA "الكاوتش" يحوى مادة خطيرة تدمر الرئة والحمض النووىDNA
نتائج خطيرة للغاية كشفت عنها مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة رايس الأمريكية، حيث أشارت إلى أن الكاوتش أو إطارات السيارات لها أضرار أخطر مما كنا نعتقد، تصيب العمال والأشخاص الذين يتعاملون معها، حيث ثبت أن إطارات السيارات ترفع فرص الإصابة بانتفاخ الرئة وتلف الحمض النووى DNA.

وفسر الباحثون ذلك بأن إطارات السيارات تحتوى على مادة ضارة، تعرف باسم أسود الكربون، وهى دقيقة الحجم- فى طور النانو- ولا ترى بالعين المجردة، وعند استنشاق هذه الملوثات فإنها تسبب انتفاخ الرئة، ومن أبرز أعراضها: ضيق التنفس.

وأضاف الباحثون أن هذه المواد تتراكم أيضًا فى الدم وتضر بالجهاز المناعى وتسبب تلف الحمض النووى DNA، موصين بضرورة الحد من التعرض لمادة أسود الكربون لأنه لا توجد أى وسيلة حتى الآن لتطهير الرئة منها، ولا نستطيع منع أنفسنا من التعرض لها، وما زلنا فى انتظار أن تكشف الدراسات الحديثة عن بعض الوسائل الوقائية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Nature Immunology" ودورية "e-life"، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السادس من شهر أكتوبر الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365