"الكاوتش" يحوى مادة خطيرة تدمر الرئة والحمض النووىDNA

نتائج خطيرة للغاية كشفت عنها مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة رايس الأمريكية، حيث أشارت إلى أن الكاوتش أو إطارات السيارات لها أضرار أخطر مما كنا نعتقد، تصيب العمال والأشخاص الذين يتعاملون معها، حيث ثبت أن إطارات السيارات ترفع فرص الإصابة بانتفاخ الرئة وتلف الحمض النووى DNA.

وفسر الباحثون ذلك بأن إطارات السيارات تحتوى على مادة ضارة، تعرف باسم أسود الكربون، وهى دقيقة الحجم- فى طور النانو- ولا ترى بالعين المجردة، وعند استنشاق هذه الملوثات فإنها تسبب انتفاخ الرئة، ومن أبرز أعراضها: ضيق التنفس.

وأضاف الباحثون أن هذه المواد تتراكم أيضًا فى الدم وتضر بالجهاز المناعى وتسبب تلف الحمض النووى DNA، موصين بضرورة الحد من التعرض لمادة أسود الكربون لأنه لا توجد أى وسيلة حتى الآن لتطهير الرئة منها، ولا نستطيع منع أنفسنا من التعرض لها، وما زلنا فى انتظار أن تكشف الدراسات الحديثة عن بعض الوسائل الوقائية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Nature Immunology" ودورية "e-life"، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السادس من شهر أكتوبر الجارى.