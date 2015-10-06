«التعليم»: إغلاق 61 مركزاً للدروس الخصوصية فى 4 محافظات ورصد 2000 مقر غير مرخص

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم عن أن إجمالى مراكز الدروس الخصوصية غير الشرعية التى أغلقت حتى الآن بلغ 61 مركزاً فى محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية والغربية.

> وقال المصدر، إن وزارة التربية والتعليم تنسق مع وزارات الداخلية، والتضامن، والتنمية المحلية، لإغلاق كل المراكز التى حصرتها «التعليم» خلال يوليو الماضى، وأشار أن إلى الحملة التى شنّتها «الداخلية» بالتنسيق مع «التعليم»، أمس، أسفرت عن إغلاق 22 مركزاً تعليمياً بالقاهرة، و17 بالجيزة، و10 بالقليوبية، و12 بالغربية.

> وأوضح اللواء عمرو الدسوقى، رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة حصرت 2000 مركز، وأن القاهرة سجلت أعلى المحافظات بواقع 452 مركزاً، إضافة إلى 227 فى بنى سويف، و111 فى المنيا، و193 بكفر الشيخ، و126 بالقليوبية.

> وأكد «الدسوقى» لـ«الحياة الآن»، أن لقاء عُقد بين معلمى الثانوية العامة بالمحافظات، وقيادات الوزارة، لتنفيذ «الجزء الثانى» من خطة الوزارة فى القضاء على الدروس الخصوصية، وأن الوزارة ستستعين بأفضل المعلمين فى «فصول التقوية»، وشدد على أن الوزارة رفضت طلب بعض أصحاب المراكز غير المرخصة العمل مع تخفيض سعر الحصة.

> وقرر الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التعليم والتعليم الفنى، منع أى إعلانات على أسوار المدارس تتعلق بالدروس الخصوصية، وأضاف «الشربينى»، لـ«الحياة الآن»، أن القضاء على الظاهرة يتضمن محورين، الأول توفير بيئة بديلة للطالب تعوضه عنها، والثانى فى التنسيق الكامل مع وزارات التنمية المحلية، والشباب والرياضة، والداخلية، لوضع آلية لإحكام السيطرة على المراكز.