محافظ القاهرة يقرر منع المواقف العشوائية من حلوان

تفقد د. جلال مصطفى سعيد ، محافظ القاهرة للمرة الثالثة علي التوالي ، أعمال تطوير ميدان المحطة في حلوان بعد الانتهاء من رفع وإخلاء الميدان من الباعة الجائلين منه ، حيث أصدر تعليماته إلي رئيس حي حلوان بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتكثيف الحملات ومنع المواقف العشوائية تماما من حلوان وخاصة بشوارع أحمد أنس وشارع المراغي ،كما قرر المحافظ تخصيص موقف عين حلوان كموقف لسيارات الأقاليم التي تربط حلوان بمواقف الأقاليم ،موقف توشكي لربط حلوان بأطراف القاهرة كما قرر المحافظ مد خط الأتوبيس المجاني التي خصصته المحافظة إلي موقف توشكي وعين حلوان تسهيلاّ علي المواطنين للوصول من محطة حلوان إلي موقف عين حلوان وموقف توشكي .

> أصدر تعليماته لمدير مديرية الطرق بإخلاء الأرصفة تمام للمشاة بما يضمن الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، وخصوصاً المشاة؛ حيث إن الأرصفة أقيمت لخدمة المشاة، ولتكون ممرات آمنة لهم؛ لمنع تعرضهم للخطر.وان لايقل عرض الرصيف أثنان ونصف متر بكافة الشوارع المحيطة بميدان المحطة والتي بدء العمل بها من ميدان الشهداء إلي موقف عين حلوان مع رفع كفاءة وتطوير شارعي منصور والمحطة ومتفرعاتهم منها شوارع المراغي ومحمد سيد احمد، محمود خاطر، شارع شريف ، شارع اسماعيل كامل، شارع راغب باشا. كما اصدر تعليماته إلي رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة الانتهاء من تطوير حديقتي المحطة وحديقة النادي السياسي والذين كان يعنيان إهمالا شديدا كما تم التعدي عليها من قبل الباعة الجائلين واستغلالها كمخازن لهم .

> كما تفقد المحافظ مدرسة طارق بن زياد التجريبية والتي مازلت اعمال الصيانة جارية بها والتي تقوم بها هيئة الأبنية التعليمية حيث تم توزيع الطلاب علي مجموعة مدارس أخري في نطاق الحي ، أصدر المحافظ تعليماته الانتهاء من أعمال تطوير المدرسة خلال شهر واحد فقط حفاظا علي راحة الطلاب.

رافق المحافظ في جولته اللواء السيد نصر نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وم. حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة ومدير مديرية الطرق بالقاهرة ومدير هيئة الأبنية التعليمية بالقاهرة.