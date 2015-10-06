ضبط القيادى الإخوانى الصاوى حامد بكرداسة بعد عودته من قطر

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ضربة قوية للجماعات الإرهابية التى تسعى لإسقاط الدولة وإرهاقها، بعد أن تمكنت من ضبط الصاوى نصار حامد أمين لجنة الشباب لحزب الحرية والعدالة المنحل بمنطقة كرداسة.

وكانت كشفت التحريات عن تواجده داخل شقة بمنطقة كرداسة بعد عودته من قطر، والتقائه عددًا من عناصر خلية إرهابية لوضع الخطوط النهائية لتنظيمهم -الساعى نحو عرقلة الانتخابات البرلمانية- وتوزيع الأدوار بينهم.

وتكثف أجهزة الأمن من جهودها، لضبط باقى المتهمين الآخرين والبلطجية التى تواصل معهم المتهم.