موقع إسبانى: فرنسا خسرت 400 مليون يورو فى حاملتى المروحيات ميسترال لمصر

قال موقع "إنفوديفينسا" الإسبانى، إن فرنسا خسرت 400 مليون يورو فى حملتى المروحيات "ميسترال" إلى مصر ، والتى صنعتها خصيصا بموجب طلب من روسيا، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ الفرنسى أكد أن فرنسا خسرت ما بين 200 و250 مليون ىورو، ولكن فى الحقيقة أنها خسرت 400 مليون يورو.

وأشار الموقع الإسبانى إلى أنه لولا صفقة البيع مع مصر لخسرت فرنسا نحو 1.1 مليار يورو، موضحة أن روسيا وفرنسا كانتا أبرمتا عقدا فى 2011 تقوم باريس بموجب تزويد كموسكو بحاملتى مروحيات من طراز ميسترال بقيمة 1.2 مليار يورو.

ونص العقد على أن تتسلم موسكو فى نوفمبر الماضى الحاملة الأولى باسمها الروسى "فلاديفوستوك"، إلا أن الأوضاع فى أوكرانيا والعقوبات التى فرضتها الدول الغربية على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية حالت دون إيفاء باريس بالتزاماتها فى إطار الصفقة، كما أن تحسن العلاقات بين روسيا ومصر فى الوقت الحاضر هو ما جعل روسيا أفضل من مصر فى هذه الصفقة.

وتعتزم باريس بيع حاملتى المروحيات لمصر بنحو 950 مليون يورو، متضمنة تكاليف تدريب 400 بحار مصرى فى فرنسا، ومن المتوقع أن يتم تسليم الحاملتين فى شهر مارس العام القادم.

وبموجب اتفاق بين روسيا وفرنسا، فإن باريس ستدفع تعويضات لموسكو قدرها 950 مليون يورو جراء فسخ عقد "ميسترال" والتى هى نفس قيمة الصفقة بين فرنسا ومصر، كما يتوجب على الجانب الفرنسى تفكيك الأسلحة والمعدات الروسية التى ركبت على الحاملة الأولى وإعادتها إلى روسيا.

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