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وزير النقل: "القيادة السياسية زعلانة من الوزارة لعدم إنهاء مشروع الطرق"

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وزير النقل: "القيادة السياسية زعلانة من الوزارة لعدم إنهاء مشروع الطرق" وزير النقل: "القيادة السياسية زعلانة من الوزارة لعدم إنهاء مشروع الطرق"
قال الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل خلال تفقده طريق الصعيد - سوهاج: "القيادة السياسية زعلانة من وزارة النقل بسبب عدم انتهاء المشروع القومى للطرق وعدم وجود منظومة كاملة فى النقل".

وأضاف وزير النقل خلال اجتماعه مع قيادات الطرق والكبارى فى حضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، أريد برامج زمينة لتنفيذ مشروعات الطرق، ونلتزم بها، لافتا إلى أنه ليس جميع طرق المشروع القومى ليس بها معوقات.

وأوضح وزير النقل، أنه تواصل وزير التنمية المحلية من أجل إنهاء مشكلات نزع الملكية بالأخص طريق شبرا/ بنها، مؤكدا وجود تنسيق كامل بين من أجل إنهاء هذه المشروعات.

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مصر 365

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