أحد أبطال تدمير ميناء إيلات الحربى: الترسانة البحرية المصرية لا تقهر

أكد اللواء نبيل عبد الوهاب أحد أبطال تفجير ميناء إيلات، أن الترسانة البحرية المصرية كانت ولا تزال قوية وقادرة على حماية السواحل المصرية، سواء من الناحية الفنية والتقنية، أو من ناحية تدريب الأفراد والقدرات القتالية للمقاتل المصرى، والتى أذهلت العدو منذ حرب الاستنزاف وحتى نصر أكتوبر 73 العظيم.

جاء ذلك خلال الندوة، التى عقدها مركز إعلام مطروح بالتعاون مع قصر ثقافة مطروح وحركة المحليات للشباب، فى إطار الاحتفال بالذكرى 42 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأضاف اللواء نبيل عبد الوهاب بأن نصر أكتوبر 73 هو انتصار للإرادة المصرية ودحض لكل الشائعات، التى أطلقتها إسرائيل فى ذلك الوقت، حول قدرة الجندى الإسرائيلى والجيش الإسرائيلى الذى لا يقهر، فجاءت الهزيمة النكراء على يد المقاتل المصرى العظيم.

وأشار اللواء نبيل عبد الوهاب خلال الندوة، إلى أن هذا النصر يتضمن قصصا بطولية عديدة للمقاتلين المصريين، ما قام به هو وزملاؤه، الذين نفذوا ثلاثة عمليات فى ميناء إيلات الإسرائيلى، فى نوفمبر عام 1969 وتدمير السفينتين " داليا " و "هيدروما"، وفى شهر فبراير 1970 تم تدمير الناقلتين "بيت شيفع" و"بيت يام" وخلال شهر مايو 1970 تم تدمير الرصيف البحرى وقتل 14 جنديا إسرائيليا.

وكشف اللواء البطل نبيل عبد الوهاب أن تكرار العمليات البحرية المصرية، كان انتقاما من العدو قبل أكتوبر 73 وكان لها بالغ الأثر فى رفع معنويات الجيش المصرى، على الرغم من الإجراءات الاحترازية التى اتخدتها إسرائيل، لضمان عدم تكرار عمليات إيلات بعد العلميتين الأوليين، إلا أنه قام هو وزميله الشهيد فوزى البرقوقى، بتنفيذ العملية الثالثة فى نفس الموقع وتدمير الرصيف البحرى وقتل 14 جنديا إسرائيليا.

وقال اللواء نبيل عبد الوهاب، إن البطل فوزى البرقوقى استشهد خلال هذه العملية ولم يستطع تركه والعودة بدون جثمانه، حيث أصر على اصطحابه معه، وفوت ميعاد زورق انسحابهم واضطر للسباحة لمسافة طويلة ساحبا جثمان زميله، وأكد أن دفن جثمان الشهيد بمسقط رأسه كان العزاء الوحيد له فى فقدانه.

على جانب آخر، نظمت عقب الندوة، أمسية شعرية حول المناسبة بمشاركة عدد شعراء مطروح.

وقال إسلام طه منسق حركة المحليات للشباب، إن الحركة أعدت "إسكتش فنى" فى ذكرى انتصارات أكتوبر، لعرضه بقاعة مركز الإعلام اليوم الثلاثاء.



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