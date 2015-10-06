التعبئة والإحصاء : عدد سكان مصر بالداخل يصل لـ90 مليون نسمة 6ديسمبر المقبل

كشف اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أنه من المنتظر أن يصل عدد سكان مصر بالدخل إلى 90 مليون نسمة يوم 6 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن أعداد المصريين بالخارج ليست مسئولية الجهاز ولكن وزارة الخارجية، ووفقا لأحدث تقاريرها، وصل عدد المصريين بالخارج إلى 6 ملايين نسمة.

وأوضح "الجندى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عدد سكان مصر حاليا يبلغ نحو 89.6 مليون نسمة، وفقا لمعدل الزيادة الطبيعية 5987 نسمة يوميا فإن عدد السكان سيتجاوز الـ90 مليون نسمة بحلول شهر ديسمبر المقبل.

ويجرى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حاليا التجربة القبلية الرابعة بمحافظتى القليوبية وأسيوط بمركزى كفر الشيخ والفتح، والتى يستخدم فيها الجهاز لأول مرة أجهزة التابلت لجمع البيانات بالتوازى مع استمارات جمع البيانات، وذلك فى إطار استعدادات الجهاز لإجراء التعداد السكانى عام 2016.