بالفيديو والصور.. مبارك يحيي أنصاره المجتمعين أمام مستشفى المعادى فى ذكرى نصر أكتوبر

حرص الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك على تحية أنصاره من رابطة "أبناء مبارك" من داخل غرفته بمستشفى المعادى العسكرى، مشيرا إليهم بيديه، ورد المجتمعين أمام المستشفى تحيته بهتافات "بنحبك يا ريس" و "بطل الحرب أهو".

كما ردد "أبناء مبارك" هتافات منها "صور ذيع يا مبارك مش هتضيع" و"يا مبارك يا مبارك احنا واثقين فى انتصارك".



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