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بالفيديو والصور.. مبارك يحيي أنصاره المجتمعين أمام مستشفى المعادى فى ذكرى نصر أكتوبر

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بالفيديو والصور.. مبارك يحيي أنصاره المجتمعين أمام مستشفى المعادى فى ذكرى نصر أكتوبر بالفيديو والصور.. مبارك يحيي أنصاره المجتمعين أمام مستشفى المعادى فى ذكرى نصر أكتوبر
حرص الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك على تحية أنصاره من رابطة "أبناء مبارك" من داخل غرفته بمستشفى المعادى العسكرى، مشيرا إليهم بيديه، ورد المجتمعين أمام المستشفى تحيته بهتافات "بنحبك يا ريس" و "بطل الحرب أهو".
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كما ردد "أبناء مبارك" هتافات منها "صور ذيع يا مبارك مش هتضيع" و"يا مبارك يا مبارك احنا واثقين فى انتصارك".


>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


>"أبناء مبارك" أمام مستشفى المعادى: دور الرئيس الأسبق فى الحرب لا يمكن محوه
>
>توافد "أبناء مبارك" على مستشفى المعادى للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
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مصر 365

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