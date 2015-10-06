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استيراد 90 ألف عبوة كيوريفو وداكلنزا خلال 15 يوما لعلاج 30 ألف مريض

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استيراد 90 ألف عبوة كيوريفو وداكلنزا خلال 15 يوما لعلاج 30 ألف مريض استيراد 90 ألف عبوة كيوريفو وداكلنزا خلال 15 يوما لعلاج 30 ألف مريض
أكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة أنه سيتم إدخال عقارى "كيوريفو" و"داكلنزا" إلى الخدمة بمراكز الكبد خلال 15 يوما، مشيراً إلى أنه تم استيراد 90 ألف عبوة من العقارين تكفى لعلاج 30 ألف مريض.

وأضاف الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن عدد مراكز الكبد التى تقدم خدمات العلاج لمرضى فيروس سى بلغت 44 مركزا، مشيراً إلى أنه سيتم رفع المراكز فى نهاية العام إلى 60 مركزا بالجمهورية، لافتاً إلى أنه فى نهاية عام 2016 سيكون عدد المراكز 100 مركز.

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