محافظ بني سويف يبحث مع “مشروعك” سبل التيسير على المواطنين

عقد المستشار محمد سليم، محافظ بني سويف، اجتماعا مع لجنة تسيير أعمال “مشروعك” لبحث الإجراءات والاشتراطات والمعايير المتعلقة بالجوانب المالية للمشاريع، ومنها شرائح القروض والفائدة وكيفية السداد وسبل الترويج للمشروع بالقرى بالمحافظة، بهدف التيسير على المواطنين وتشجيعهم على تنفيذ مشروعاتهم، حيث تضم اللجنة ممثلي البنوك المشاركة في المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية وممثلي الشباب والمجتمع المدني والجامعة.

> وخلال الاجتماع تم الاتفاق على اتخاذ الخطوات اللازمة للدفع بهذا المشروع نظرا لأهميته في خلق فرص عمل للشباب في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أنها المستقبل لخلق فرص عمل واعدة للشباب، وتحقيق معدلات أعلى للتنمية

> وفي هذا السياق أوضح مسئولو المشروع بالمحافظة أن مقرات “مشروعك” تستقبل الشباب والمواطنين وتقدم لهم كل التيسيرات من خلال الشباك الواحد في أسرع وقت ممكن وبأيسر الطرق، كما أشارت إلى أن تنفيذ المبادرة يشهد متابعة مباشرة من المحافظ في إطار توجيهات وزارة التنمية المحلية للوقوف على آلية العمل بها لإنجازها على أكمل وجه من خلال إزالة كل العقبات وتقديم التيسيرات للشباب بهدف توفير فرص عمل للشباب وحياة كريمة لهم ولأسرهم.

> وبلغ إجمالي عدد المتقدمين بمقرات المشروع في المدن السبع 598 مشروعا توفر 527 فرصة عمل، حيث تمت الموافقة على تمويل 321 مشروعا والبعض الآخر يتم دراستها تمهيدا لتوفير التمويل اللازم لها، كما أشارت إلى تنوع المشروعات التي تقدم بها المواطنون ما بين مشروعات تجارية واستثمارية وحرفية.