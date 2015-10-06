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ضبط 3 من أعضاء الإرهابية غرب الاسكندرية

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ضبط 3 من أعضاء الإرهابية غرب الاسكندرية ضبط 3 من أعضاء الإرهابية غرب الاسكندرية

أرشيفية

ألقت قوات الأمن بالإسكندرية، القبض على 3 من أعضاء جماعة الإخوان الارهابية بمنطقة مينا البصل، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة والتظاهر بدون تصريح والتحريض على العنف.

جاء ذلك خلال حمل قام بها ضباط إدارة البحث الجنائي بالاشتراك مع ضباط الأمن الوطني والإدارة العامة للأمن المركزي وبالتنسيق مع فرع الأمن العام بدائرة قسم مينا البصل, استهدفت عدد من الأشخص ينتمون لتنظيم الإخوان.

وأسفرت الحملة عن ضبط كل من “على ع ع” 46 سنة، مراقب صحى، ونجله”محمد على ع” 16 سنة، طالب، و”محمود أ ج” 21 سنة, عامل, جميعهم مقيمين بدائرة القسم.

وتبين إن المتهمين مطلوب ضبطهم في القضية إداري قسم شرطة ثان الرمل بتهمة الإنضمام لجماعة محظورة والتظاهر والتحريض علي العنف، و جاري تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة للتحقيق.

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