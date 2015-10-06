طالبة بالمرحلة الإعدادية بالسويس لوكيل الوزارة : «24 أكتوبر عيد تحرير إسرائيل»

كشف أيمن سمير المسئول الاعلامي لمديرية التربية والتعليم بالسويس أن عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس اثناء جولته بأحد مدارس المرحلة الاعدادية وبسؤالها عن ماذا يمثل يوم 24 أكتوبر وهو ” عيد السويس القومي ” فأجابت الطالبة بكل ثقة أنه عيد تحرير إسرائيل .

وكان اللواء العربي السروى محافظ السويس أثناء جولته بمدارس أخري أكد على ضرورة التأكيد والزرع بنفوس الطلاب على أهمية عيد السويس القومي وتدريس الطلاب أسماء ابطال المقاومة الشعبية ورسد تاريخ المقاومة فى هذه الحقبة التاريخية الهامة.

و قال عبد الحافظ وحيد تعقيباً على هذه الكارثة التى أتت على تاريخنا المشرف بغياب معالمه و مفاهيمه فى عقول أبنائنا : كلنا فى موقع المسئولية و علينا معاقبة أنفسنا و معنا أولياء الأمور فى البيوت مؤكداً أن الجميع سيحاسب أمام التاريخ و أمام الله أولاً و أخيراً مشيراً إلى أن توعية النشء بتاريخ الوطن المشرف فرض عين على كل معلم و مرب فى المدرسة و البيت و فى كل أركان المجتمع .

يذكر أن عيد السويس القومي يوم 24 أكتوبر كان يمثل عيدا قوميا لمصر وأمر الرئيس السادات باعتباره عطلة رسميا لجميع المصالح الحكومية على مستوي جمهورية مصر العربية حتي أتي الرئيس الاسبق حسني مبارك وقام بالغاء هذه العيد واقتصاره فقط على السويس فى موقف اغضب أهالي القناة والسويس بشكل خاص لما كان يمثل تاريخا وطنيا للمقاومة والصمود.