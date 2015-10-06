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محافظ الأقصر يبحث ترتيبات إقامة مهرجان السينما العربية والأوروبية

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محافظ الأقصر يبحث ترتيبات إقامة مهرجان السينما العربية والأوروبية محافظ الأقصر يبحث ترتيبات إقامة مهرجان السينما العربية والأوروبية

اجتماع محافظ الأقصر مع مجلس أمناء مهرجان الأقصر للسينما

بحث محمد بدر، محافظ الأقصر، مع وفد مجلس أمناء مهرجان الأقصر للسينما العربية والأوروبية بمقر ديوان عام محافظة الأقصر، الترتيبات اللازمة لإقامة الدورة الرابعة من عمر المهرجان، والتى من المقرر أن تنطلق فى 30 يناير المقبل وتستمر حتى 5 فبراير 2016.

 وأكد بدر على تقديم الدعم الكامل للمهرجان وسعيه لتذليل كل العقبات، لافتًا إلى أهمية إقامة المهرجان فى موعده المقرر وما ينطوى عليه من توجيه رسالة واضحة بالاستقرار والأمن في المحافظة وأيضا عودة السياحة.

وناقش بدر مع وفد مجلس الأمناء اللمسات الخاصة بحفل الافتتاح والختام للمهرجان، حيث من المقرر أن يتم  دعوة العديد من الفنانين المصريين والأوربين، كما سيتم الاحتفاء بالسينما الايطالية خلال هذه الدوره، بالإضافة إلى تكريم عدد من الفنانين والسينمائيين بمصر والعالم، وعروض الأفلام وتنظيــم ندوات لمناقشة مستقبل السينما فى والعالم.

وأكد أعضاء وفد مجلس أمناء المهرجان أهمية المهرجان، ومايمثلة من إمتزاج للثقافات وتبادل للخبرات بين مصر وأوربا وأن الأقصر خلال هذه الفترة ستكون محط أنظار العديد من الدول، وأضافوا أن المهرجان سيشهد عرض عدد من الأفلام المصرية والأوربية الطويلة والقصيرة .

وحضر الاجتماع الدكتور محمد كامل القليوبي، رئيس مؤسسة نون للثقافة والفنون المنظمة للمهرجان، والناقدة ماجدة موريس، رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي جمال زايدة الأمين العام للمؤسسة، ووديد شكري مدير المؤسسة والمدير التنفيذى للمهرجان.

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