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داعش تعلن مسؤوليتها عن تفجير مبنى الحكومة اليمنية في عدن

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داعش تعلن مسؤوليتها عن تفجير مبنى الحكومة اليمنية في عدن داعش تعلن مسؤوليتها عن تفجير مبنى الحكومة اليمنية في عدن

تفجير مقر إقامة

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وقوات التحالف العربي بقيادة .

وأوضح التنظيم في بيان له على موقع النواصل الإجتماعي “تويتر”، أن أربعة انتحاريين شاركوا في العملية، وأوضح البيان أن الانتحاريين استهدفوا تفجيران انتحاريان تجمعا لقوات سعودية وإماراتية ويمنية في فندق القصر، الذي تتخذه الحكومة اليمنية مقرًا لها.

واستهدف هجوم مقر عمليات سعودي-إماراتي مشتركا، فيما استهدف آخر القيادة العسكرية للقوات الإماراتية، وفقا للبيان.

وقال البيان “في عملية مباركة يسر الله أسبابها استهدفت أربع عمليات استشهادية تجمعا لضباط سعوديين وإماراتيين ويمنيين حيث كانت العملية الأولى على فندق القصر (مقر الحكومة) بشاحنة مفخخة.”

وأضاف أن العملية الثانية نفذت “بمدرعة مفخخة ليقتحم بها (مقر العمليات المركزية) للقوات السعودية والإماراتية فقتل منهم العشرات.”

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