القبض على راكب ألمانى بمطار القاهرة حاول تهريب 890 قرصا مخدرا

أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى، محاولة راكب ألمانى تهريب 890 قرصا مخدرا من عقار الترامادول لدى عودته من برلين.

وأفاد مصدر جمركى، أن مأمورى الجمرك اشتبهوا فى الراكب "ناجى م ن" ألمانى من أصل مصرى، لدى إنهاء إجراءات وصوله على متن الطائرة المصرية القادمة من برلين وبتفتيشه عثر بحوزته على المضبوطات، داخل ملابس مغلفة.

وتم تحرير محضر ضبط جمركى للراكب وإحالته للنيابة العامة للتحقيق وإخطار الجهات المختصة بالواقعة.

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