ضبط 100 جرام هيروين داخل منزل عاطل بمطروح

ضبطت مباحث مطروح، 100 جرام بحجرة نوم عاطل، عقب مداهمة منزله بإذن من النيابة العامة، لضبطه وتفتيش منزله، وتصادف عدم تواجده بالمنزل وقت مداهمته.

قال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح عن قيام سعد ع س إ وشهرته الفار ( 38 سنة ) عاطل، مقيم بقرية القصر، غرب مدينة مرسى مطروح بالاتجار فى المواد المخدرة .

تم تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة بمداهمة منزله، حيث تبين عدم تواجده وعثر بدولاب حجرة نومه على كيس بداخله جوهر الهيروين المخدر وزن حوالى 100 جرام.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات مطروح وجارِ العرض على النيابة العامة.